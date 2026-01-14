Карседо про игроков с истекающими контактами: «С некоторыми я уже успел пообщаться»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос про игроков с истекающими контактами.

— С некоторыми я уже успел пообщаться. Считаю, что эти футболисты нам нужны. Это полезные игроки, — сказал Карседо.

— Переговоры по футболистам у которых истекают контракты идут. Достаточно давно идут. Уверены, что скоро придем к договоренности. Скоро новости будут — добавил спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2028 года. До этого Карседо возглавлял «Пафос».