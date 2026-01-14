Карседо: «Постоянно обсуждаем с Кахигао командные дела. Мы доверяем футболистам «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что находится в постоянном обсуждении вопросов команды со спортивным директором клуба Франсисом Кахигао.

— Как будет меняться состав команды? Обсуждали ли вы это с Кахигао?

— Да. Мы постоянно обсуждаем командные дела. Сейчас мы должны сконцентрироваться на этой команде и изучить ее. Фокус на тех футболистов, которые есть сейчас. Мы им доверяем. И они должны улучшить положение в таблице, — сказал Карседо на пресс-конференции.

Франсис Кахигао: — Мы доверяем нашей команде. У нас хорошая команда. Единственно, что нам нужно улучшить — положение в таблице. Мы верим в наших футболистов и главного тренера.

5 января красно-белые объявили о подписании контракта с 52-летним испанским специалистом до лета 2028 года. Ранее Карседо возглавлял «Пафос».