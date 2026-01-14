Карседо заявил, что общался с Ждановым перед своим назначением в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос «СЭ» о том, общался ли он с членом совета директоров красно-белых Павлом Ждановым перед своим назначением в московскую команду.

— С кем вы общались перед назначением? Общались ли вы с Павлом Ждановым, о котором мы например ничего не знаем, но он руководит «Спартаком».

— Эти два дня у меня были заполнены. Мы встречались и общались с ним. Сейчас мы вместе с руководством, тренерским штабом, командой и болельщиками должны объединиться, чтобы вернуть команду на место, которое она должна занимать. Сейчас время работать, — сказал Карседо на пресс-конференции в Москве.

5 января «Спартак» объявил о подписании контракта с 52-летним испанским специалистом до лета 2028 года. Ранее Карседо возглавлял «Пафос».