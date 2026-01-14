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Карседо рассказал, есть ли у него план, как сделать «Спартак» чемпионом

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал неудачное выступление иностранных специалистов в РПЛ.

— РПЛ выигрывали только четыре тренера из дальнего зарубежья. Испанцев среди них нет. Почему испанцам тяжело?

— Могу сказать, что мы постараемся эту статистику исправить. Мы хотим завоевать здесь трофей.

— Каких ошибок 2012 года вы не повторите?

— Это был наш первый заграничный опыт тогда. Мы были недостаточно опытны. Сейчас ситуация другая. Мы поработали в Европе. Думаю, что этот компонент [опыт] может стать важным, чтобы сейчас было лучше. Инфраструктура и клуб стали лучше. Я увидел более высокий уровень стабильности и организации. У нас есть наш дом — «Лукойл Арена». Жду, когда мы уже сможем ощутить поддержку болельщиков.

— Есть ли у вас план, как сделать «Спартак» чемпионом?

— Это сложно, раньше испанцам этого не удавалось. Но наша задача — убедить команду поверить в нас и наши методы. Уверен, нам это по силам — сказал Карседо.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2028 года. До этого Карседо возглавлял «Пафос».

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Хуан Карлос Карседо
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Карседо ответил, понимает ли, какое давление будет оказываться на него в «Спартаке»

Карседо о длительной паузе в РПЛ: «Это идеальный период, чтобы лучше узнать команду»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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