Карседо рассказал, есть ли у него план, как сделать «Спартак» чемпионом

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал неудачное выступление иностранных специалистов в РПЛ.

— РПЛ выигрывали только четыре тренера из дальнего зарубежья. Испанцев среди них нет. Почему испанцам тяжело?

— Могу сказать, что мы постараемся эту статистику исправить. Мы хотим завоевать здесь трофей.

— Каких ошибок 2012 года вы не повторите?

— Это был наш первый заграничный опыт тогда. Мы были недостаточно опытны. Сейчас ситуация другая. Мы поработали в Европе. Думаю, что этот компонент [опыт] может стать важным, чтобы сейчас было лучше. Инфраструктура и клуб стали лучше. Я увидел более высокий уровень стабильности и организации. У нас есть наш дом — «Лукойл Арена». Жду, когда мы уже сможем ощутить поддержку болельщиков.

— Есть ли у вас план, как сделать «Спартак» чемпионом?

— Это сложно, раньше испанцам этого не удавалось. Но наша задача — убедить команду поверить в нас и наши методы. Уверен, нам это по силам — сказал Карседо.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2028 года. До этого Карседо возглавлял «Пафос».