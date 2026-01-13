Песьяков: «В «Ростове» Карпин уже убил в себе игрока. В «Спартаке» этого еще не случилось»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков, игравший за «Спартак» и «Ростов», рассказал об отличиях в работе с Сергеем Карпиным в этих двух командах.

«Чем Карпин в 2024 году отличался от самого себя времен «Спартака»? Как по мне, самая важная разница — в «Ростове» он уже убил в себе игрока. В «Спартаке» этого еще не случилось, во всяком случае в первые годы его работы там, в 2009-2010 годах», — цитируют 37-летнего вратаря «Известия».

По словам Песьякова, во время работы в «Спартаке» Карпин играл с футболистами в двусторонках на каждой тренировке. При этом в «Ростове» он значительно продвинулся в направлении теоретических занятий и анализа игр.

Карпину 56 лет. Он тренировал «Спартак» в 2009-2014 годах, «Ростов» — в 2017-2021 и 2022-2025 годах. Сейчас возглавляет сборную России.