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Спиридонов: «Спартаку» пора прекратить жаловаться на судейство и начать играть»

Спиридонов прокомментировал ситуацию с судейством в РПЛ
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с судейством в РПЛ.

— Не кажется, что к «Спартаку» судьи относятся предвзято? Почему столько ошибок именно в матчах с участием красно-белых?

—Все команды настраиваются на «Спартак», он для всех красная тряпка. Все менеджеры мотивируют судей против «Спартака». Это очевидный факт.

 
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— Как исправлять ситуацию с судейством?

— Да ничего не надо делать с судейством. Надо выходить и забивать пять голов в каждом матче. Тогда не будет никаких вопросов. Не надо возить тачку и на 85-й минуте получать гол. Надо забивать в первом тайме минимум три и спокойно доигрывать, а мы ходим и сопли жуем. «Спартаку» пора прекратить жаловаться на судейство и начать играть. Что ты жалуешься, когда не можешь говно обыграть?

ФК Спартак (Москва)
2
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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