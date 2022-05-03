Спиридонов: «Спартаку» пора прекратить жаловаться на судейство и начать играть»

Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с судейством в РПЛ.

— Не кажется, что к «Спартаку» судьи относятся предвзято? Почему столько ошибок именно в матчах с участием красно-белых?

—Все команды настраиваются на «Спартак», он для всех красная тряпка. Все менеджеры мотивируют судей против «Спартака». Это очевидный факт.

— Как исправлять ситуацию с судейством?

— Да ничего не надо делать с судейством. Надо выходить и забивать пять голов в каждом матче. Тогда не будет никаких вопросов. Не надо возить тачку и на 85-й минуте получать гол. Надо забивать в первом тайме минимум три и спокойно доигрывать, а мы ходим и сопли жуем. «Спартаку» пора прекратить жаловаться на судейство и начать играть. Что ты жалуешься, когда не можешь говно обыграть?