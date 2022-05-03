Спиридонов о высказывании Соболева о победе в ЛЕ: «Ты что-нибудь сначала выиграй, а потом говори. Ты на 10-м месте!»

Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в интервью «СЭ» отреагировал на слова нападающего Александра Соболева о том, что красно-белые выиграли бы Лигу Европы, если бы команду не дисквалифицировали в конце февраля по решению УЕФА. В 1/8 финала московская команда должна была сыграть с «Лейпцигом».

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров.

— Соболев в недавнем интервью заявил, что «Спартак» выиграл бы Лигу Европы. Могло бы произойти такое чудо?

— Ну зачем вот он такое говорит? Я не понимаю футболистов, которые утверждают, что могли бы выиграть, находясь в трех очках от зоны вылета. Ты что-нибудь сначала выиграй, а потом говори. Когда мы с «Зенитом» все выигрывали, зарабатывали трофеи, сносили Европу, никто никогда такого не говорил. Да, у «Спартака» были неплохие результаты в группе, но там дальше же есть команды. Ты сначала в своем чемпионате обыграй команду, которая находится в первой пятерке. Что ты говоришь? Ты на 10-м месте! Мне кажется, что Соболев — недалекий человек.

Александр Соболев в интервью «СЭ» пошутил, что красно-белые стали бы победителями Лиги Европы, если бы не решение УЕФА о снятии команды с розыгрыша.