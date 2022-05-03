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Спиридонов о высказывании Соболева о победе в ЛЕ: «Ты что-нибудь сначала выиграй, а потом говори. Ты на 10-м месте!»

Спиридонов отреагировал на слова нападающего Соболева о Лиге Европы
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в интервью «СЭ» отреагировал на слова нападающего Александра Соболева о том, что красно-белые выиграли бы Лигу Европы, если бы команду не дисквалифицировали в конце февраля по решению УЕФА. В 1/8 финала московская команда должна была сыграть с «Лейпцигом».

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров.

Алексей Спиридонов. «Особой тяги к дому я не испытываю». Волейболист Спиридонов — об отъезде в Катар

— Соболев в недавнем интервью заявил, что «Спартак» выиграл бы Лигу Европы. Могло бы произойти такое чудо?
— Ну зачем вот он такое говорит? Я не понимаю футболистов, которые утверждают, что могли бы выиграть, находясь в трех очках от зоны вылета. Ты что-нибудь сначала выиграй, а потом говори. Когда мы с «Зенитом» все выигрывали, зарабатывали трофеи, сносили Европу, никто никогда такого не говорил. Да, у «Спартака» были неплохие результаты в группе, но там дальше же есть команды. Ты сначала в своем чемпионате обыграй команду, которая находится в первой пятерке. Что ты говоришь? Ты на 10-м месте! Мне кажется, что Соболев — недалекий человек.

Александр Соболев в интервью «СЭ» пошутил, что красно-белые стали бы победителями Лиги Европы, если бы не решение УЕФА о снятии команды с розыгрыша.

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
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28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Краснодар

 15 1 0
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