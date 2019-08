Каррера выложил фото с пляжа. Фанаты «Спартака» зовут его обратно

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера опубликовал новую фотографию в своем Instagram. «Хорошего воскресенья», — подписал фото итальянский специалист. На снимке экс-тренер красно-белых стоит в компании супруги.

Фанаты «Спартака» эмоционально отреагировали на новый пост Карреры.

olgahajrs: «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!»

dgluglin: «Massimo. Waiting you back (ждем вас обратно — прим. «СЭ»)».

hoochik: «Massimo!!! Return please again!! We want, we wait!! (Вернитесь, пожалуйста, снова! Мы этого хотим и ждем — прим. «СЭ»)».

stanislavsemenov5: «Победитель».

ivan896294: «Ты — наше все!»

vavitalin: «Настоящий итальянец».

dvizhuhin: «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!»

Отметим, что в понедельник, 20 августа, пройдет матч 6-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.