Каррера назвал противостояние «Спартака» и ЦСКА главным в российском футболе

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче красно-белых против ЦСКА в 16-м туре РПЛ.

«Дерби — это особенный матч для футболистов и болельщиков. Очень трудно представить, как будут развиваться события в матче. Но точно могу сказать, что противостояние «Спартака» и ЦСКА — самое главное в российском футболе», — сказал Каррера «СЭ».

«Спартак» набрал 25 очков за 15 матчей и занимает шестое место в РПЛ. ЦСКА находится на второй строчке в таблице чемпионата России с 33 очками.