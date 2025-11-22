Роднина — о лимите на иностранных тренеров: «Наши специалисты, видимо, испугались конкуренции»

Депутат Государственной думы Ирина Роднина считает хорошей идею ввести лимит на иностранных тренеров в российском футболе.

«А чего они вдруг лимит на иностранных тренеров предлагают? Испугались конкуренции, видимо. Раньше они выступали за большее количество легионеров-футболистов, а теперь количество иностранных тренеров хотят уменьшить. Но идея хорошая, я считаю, в плане поддержки своих кадров. По крайней мере, сборную России точно должен тренировать отечественный специалист, а не иностранец», — цитирует Роднину «ВсеПроСпорт».

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев провел встречу с бывшими тренерами сборной России Юрием Семиным, Станиславом Черчесовым и Валерием Газзаевым, на которой было предложено рассмотреть возможность внедрения в российском футболе лимита на иностранных тренеров.