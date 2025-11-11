Каррера об увольнении Станковича: «Смотря на результаты, понимаешь, что «Спартак» не на это рассчитывает»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал «СЭ» отставку Деяна Станковича.

«К сожалению, я не смотрел все матчи «Спартака» при Деяне Станковиче. Но смотря на результаты, понимаешь, что не на это рассчитывает «Спартак», — сказал Каррера «СЭ».



Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года.

Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.