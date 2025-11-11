Футбол
11 ноября, 21:00

Каррера об увольнении Станковича: «Смотря на результаты, понимаешь, что «Спартак» не на это рассчитывает»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал «СЭ» отставку Деяна Станковича.

«К сожалению, я не смотрел все матчи «Спартака» при Деяне Станковиче. Но смотря на результаты, понимаешь, что не на это рассчитывает «Спартак», — сказал Каррера «СЭ».

Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года.
Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
  • zg

    Тогда как раз нашлись люди,которые взялись команду разваливать и у них,к сожалению,это получилось...

    12.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    «Ну что ещё должно случиться, Какие нам нужны примеры, Чтобы понять, что гусь — не птица, А наше счастье — не Каррера? С ним нет полёта и простора, Одна украденная радость, И сколько нужно нам позора, Чтоб исчерпалась благодарность? Мы можем и терпеть, и злиться, Всё с гуся, как вода, стекает, И нет яиц от этой птицы, И съесть нельзя, и не летает!» — сказал Назаров.

    12.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Наверно никогда не пойму людей, недовольных Каррерой. Человек единственный, кому удалось то, чего никому не удавалось 20 лет, но он все-равно такой, сякой, плохой. Какая же не благодарность у людей. Это свинство самое настоящее. Может карма такая поэтому у Спартака, что команда всем этим многолетним бардаком, расплачивается за своё свинство, по отношению ко многим уважаемым для Спартака людям. Ибо вытереть об много добившегося человека ноги, ладно для коррупционного руководства, но даже для многих болельщиков Спартака, в порядке вещей. Лично я, был бы очень рад возвращению Массимо в Спартак. Он как минимум это заслужил.

    12.11.2025

  • oleg ves

    мотиваторы встали в очередь: Юран, Каррера - Черчесова не хватает. А команде нужен тренер

    11.11.2025

  • zg

    )))))))))))))Да ладно те!Есть такая хня,юмор называется!Хотя в данной ситуации,он только наполовину!Ибо другая вполне себе правда!)

    11.11.2025

  • Grande Rusia

    Буду ржать, если этого шлемазла вернут

    11.11.2025

  • spartsmen

    сочту сей комментарий за эякуляцию глора. пардоньте за резкость.

    11.11.2025

  • spartsmen

    Твои результаты, карьера, рухнули так, что даже на раздутый тобой заговор не спишешь. А что у тебя с работой? Никто не берёт? А почему, склизская спагетина? нужный багаж был только в одной команде?

    11.11.2025

  • zg

    Да,Массимо,это не то,что при тебе!

    11.11.2025

    • Луис Гарсия не возглавит «Спартак». Менеджмент клуба не одобрил кандидатуру испанца

    Каррера допустил возможное возвращение в «Спартак»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

