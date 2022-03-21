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Карраскаль: «Сделали колоссальный шаг вперед вместе со всеми партнерами и подняли команду на новый уровень»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль отметился дебютным голом в составе москвичей в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (6:1).

— Хорхе, поздравляем с голом, как ощущения?

— Спасибо большое, я очень рад забить первый мяч за ЦСКА.

— В первом тайме казалось, что у команды получалось абсолютно все, так и было?

— Наша команда играет в очень атакующий футбол, поэтому все моменты мы старались доводить до удара и опасного завершения. Получился очень хороший матч, мы смогли сыграть в свой футбол с множеством моментов.

— «Рубину» забили все новички ЦСКА. Успели это обсудить?

— Да, конечно, мы поздравили друг друга и отпраздновали это. Очень рады, что хоть и пришли недавно, уже отметились забитыми мячами. Мы сделали колоссальный шаг вперед вместе со всеми партнерами и подняли команду на новый уровень.

— Все отмечают очень хорошую атмосферу. В чем именно это выражается?

— Как можно заметить, мы очень сплоченная команда, все играют друг за друга и помогают каждому. Наш тренер тоже всегда нас защищает, он все время с нами, на одной волне. Любой из нас пытается дать частичку себя для общей атмосферы и работает над этим, а результат все видят на поле.

Источник: http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/jorge-carrascal-u-nas-vse-igrayut-drug-za-druga/
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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