Стали известны сроки восстановления Арсена Захаряна

Травма полузащитника «Динамо» и сборной России Захаряна оказалась не слишком серьезной

По данным «СЭ», травма колена, из-за которой полузащитник «Динамо» Арсен Захарян пропускает сбор национальной команды России, оказалась не слишком серьезной.

В «Динамо» надеются, что полузащитник сможет принять участие уже в ближайшем туре — 3 апреля бело-голубые сыграют в Краснодаре.

В текущем сезоне 18-летний Захарян провел 23 матча за «Динамо», забил 5 голов и сделал 8 результативных передач.

«Динамо» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.