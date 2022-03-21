Агент Изидора: «Вильсон счастлив находиться в России, в «Локомотиве». Он не хочет уезжать»
Агент форварда «Локомотива» Изидора сообщил, что игрок счастлив в России
Агент Эммануэль Лакруа, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном отъезде игрока из России.
«Вильсон счастлив находиться в России. Ему все нравится в «Локомотиве». Он не хочет уезжать, даже не думал об этом», — сказал Лакруа «СЭ».
21-летний нападающий перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне Изидор провел 4 матча за московский клуб, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает Изидора в 3 миллиона евро.
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|
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|
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|
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|6
|10
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|24
|
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|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
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|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
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|Г
|
|
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Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
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Спартак
|12
|1
|3
|
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Краснодар
|15
|1
|0
|
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Спартак
|19
|1
|7
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