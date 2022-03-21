Агент Изидора: «Вильсон счастлив находиться в России, в «Локомотиве». Он не хочет уезжать»

Агент форварда «Локомотива» Изидора сообщил, что игрок счастлив в России

Агент Эммануэль Лакруа, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном отъезде игрока из России.

«Вильсон счастлив находиться в России. Ему все нравится в «Локомотиве». Он не хочет уезжать, даже не думал об этом», — сказал Лакруа «СЭ».

21-летний нападающий перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне Изидор провел 4 матча за московский клуб, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает Изидора в 3 миллиона евро.