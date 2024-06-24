Бабаев — о долге за Эджуке: «Лишили футболиста, но ты все равно обязан заплатить за трансфер»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с выплатами долга «Херенвену» за трансфер Чидеры Эджуке.
— Нам придется закрывать долг, у нас нет выбора. Мало того, что тебя лишили футболиста, так ты еще и обязан совершить полную выплату по трансферному контракту.
— Голландцы не принимают деньги из ЦСКА?
— Нет. Вспоминая кейс «Вест Хэма», предлагаем учитывать обе ситуации. Как вариант — англичане могут заплатить за Эджуке часть той суммы, которую они должны нам. Иначе получается совсем несправедливо. Российский клуб — платите, а англичанам мы пойдем навстречу, им тяжело.
— Контракт с Эджуке закончился?
— Да, про него можно забыть.
Нигериец перешел в ЦСКА в августе 2020 года из «Херенвена». Впоследствии футболист воспользовался правом ФИФА о приостановлении контракта с российским клубом и выступал за немецкую «Герту» и бельгийский «Антверпен». Его контракт с московским клубом был рассчитан до 30 июня, он уже подписал соглашение — с «Севильей».
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