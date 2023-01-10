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Карпукас ответил на вопрос, как «Локомотиву» не вылететь из РПЛ

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас поделился мнением, при каком условии клуб не вылетит из РПЛ.

— Как «Локомотиву» не вылететь?

— Играть, как мы можем играть, играть, как наши футболисты индивидуально могут . Тогда все будет хорошо.

— Для вас лично 2022 год стал прорывным?

— Наверное, да. Закрепился? Посмотрим. Сейчас сборы. Можно сказать, что все с нуля будет начинаться.

— Болельщики выбрали тебя лучшим игроком, хвалят тебя.

— Понятно. Но как бы это банально не звучало, главное — это командный результат. Это больше влияет на мое настроение.

— Во время отпуска общались с командой?

— Нет. Быстро все разлетелись по домам. Такого, чтобы где-то собрались, не было. Сейчас сборы — это самое время, чтобы собраться и поговорить все вместе.

— 38 дней подряд будут идти сборы у вас.

— Тяжело стало после услышанного, даже сборы не начались.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
0
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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