Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в комментарии для«СЭ» поделился мнением о перспективах защитника Николая Рассказова в московском клубе.

«Возможный уход Рассказова из клуба? Это решает руководство и сам игрок. Как он себя сейчас чувствует в команде? Мне бы не хотелось на лавке сидеть. Любому футболисту нужна игровая практика. Если он по каким-то причинам не играет в основном составе, пусть идет в другую команду, где будет основным игроком», — сказал Гаврилов «СЭ».

25-летний Рассказов — воспитанник «Спартака». В текущем сезоне РПЛ он провел 4 матча.