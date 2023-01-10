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Гаврилов — о Рассказове: «Мне бы не хотелось на лавке сидеть»

Гаврилов поделился мнением о перспективах Рассказова в «Спартаке»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в комментарии для«СЭ» поделился мнением о перспективах защитника Николая Рассказова в московском клубе.

«Возможный уход Рассказова из клуба? Это решает руководство и сам игрок. Как он себя сейчас чувствует в команде? Мне бы не хотелось на лавке сидеть. Любому футболисту нужна игровая практика. Если он по каким-то причинам не играет в основном составе, пусть идет в другую команду, где будет основным игроком», — сказал Гаврилов «СЭ».

25-летний Рассказов — воспитанник «Спартака». В текущем сезоне РПЛ он провел 4 матча.

Николай Рассказов
ФК Спартак (Москва)
1
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