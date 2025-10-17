Акинфеев пропустит матч с «Локомотивом»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит матч с «Локомотивом» в 12-м туре РПЛ. Игра пройдет 18 октября.
«Игорь Владимирович практически завершил курс лечения. Ожидается, что он вернется в общую группу после игры против «Локомотива», — цитирует журналист Иван Карпов руководителя медицинского департамента ЦСКА Эдуарда Безуглова в Telegram-канале.
39-летний голкипер получил повреждение 5 октября во втором тайме матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2) в эпизоде со вторым голом красно-белых, пытаясь отбить удар форварда Ливая Гарсии. У Акинфеева было диагностировано повреждение связок голеностопа.
Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
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|9.08
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Балтика
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|1
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