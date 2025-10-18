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18 октября 2025, 00:26

Сильянов: «Если столько моментов у ворот «Локомотива», значит, нам есть в чем прибавлять»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов перед матчем 12-го тура РПЛ против ЦСКА отметил, что красно-зеленымм необходимо прибавлять в игре в обороне.

— Ощущаете, что «Локомотив» способен бороться за золото на длинной дистанции и не повторится прошлый сезон, когда вы лидировали в первом круге, но во втором упали на шестое место?

— Тоже не знаю. Потому что тяжело что-то загадывать. В прошлом сезоне тоже так думали, что находимся наверху и важно не оступиться, а все равно оступались. Я, конечно, надеюсь, что в этом сезоне так не будет, но это только время покажет.

— Что должно помочь в этом чемпионате избежать весеннего провала?

— Наверно, главное, что не расслабляемся в играх с соперниками, которые внизу таблицы. Стараемся со всеми играть на максимуме.

— Насколько защите «Локомотива» сейчас тяжело даются такие матчи, как последний с «Динамо» (5:3), когда победили, но пропустили три гола и могли пропустить еще, если бы не фантастические спасения вашего вратаря Антона Митрюшкина?

— Если столько моментов у наших ворот было, значит, нам есть в чем прибавлять в игре в обороне. Но верю и надеюсь, что скоро прибавим так, что Антону не придется так спасать нас (улыбается). В принципе играем неплохо, но моменты пока соперники все равно создают у наших ворот.

Источник: «Известия»
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Александр Сильянов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
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