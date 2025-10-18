Сильянов: «Если столько моментов у ворот «Локомотива», значит, нам есть в чем прибавлять»
Защитник «Локомотива» Александр Сильянов перед матчем 12-го тура РПЛ против ЦСКА отметил, что красно-зеленымм необходимо прибавлять в игре в обороне.
— Ощущаете, что «Локомотив» способен бороться за золото на длинной дистанции и не повторится прошлый сезон, когда вы лидировали в первом круге, но во втором упали на шестое место?
— Тоже не знаю. Потому что тяжело что-то загадывать. В прошлом сезоне тоже так думали, что находимся наверху и важно не оступиться, а все равно оступались. Я, конечно, надеюсь, что в этом сезоне так не будет, но это только время покажет.
— Что должно помочь в этом чемпионате избежать весеннего провала?
— Наверно, главное, что не расслабляемся в играх с соперниками, которые внизу таблицы. Стараемся со всеми играть на максимуме.
— Насколько защите «Локомотива» сейчас тяжело даются такие матчи, как последний с «Динамо» (5:3), когда победили, но пропустили три гола и могли пропустить еще, если бы не фантастические спасения вашего вратаря Антона Митрюшкина?
— Если столько моментов у наших ворот было, значит, нам есть в чем прибавлять в игре в обороне. Но верю и надеюсь, что скоро прибавим так, что Антону не придется так спасать нас (улыбается). В принципе играем неплохо, но моменты пока соперники все равно создают у наших ворот.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0