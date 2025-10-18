Сильянов: «Если столько моментов у ворот «Локомотива», значит, нам есть в чем прибавлять»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов перед матчем 12-го тура РПЛ против ЦСКА отметил, что красно-зеленымм необходимо прибавлять в игре в обороне.

— Ощущаете, что «Локомотив» способен бороться за золото на длинной дистанции и не повторится прошлый сезон, когда вы лидировали в первом круге, но во втором упали на шестое место?

— Тоже не знаю. Потому что тяжело что-то загадывать. В прошлом сезоне тоже так думали, что находимся наверху и важно не оступиться, а все равно оступались. Я, конечно, надеюсь, что в этом сезоне так не будет, но это только время покажет.

— Что должно помочь в этом чемпионате избежать весеннего провала?

— Наверно, главное, что не расслабляемся в играх с соперниками, которые внизу таблицы. Стараемся со всеми играть на максимуме.

— Насколько защите «Локомотива» сейчас тяжело даются такие матчи, как последний с «Динамо» (5:3), когда победили, но пропустили три гола и могли пропустить еще, если бы не фантастические спасения вашего вратаря Антона Митрюшкина?

— Если столько моментов у наших ворот было, значит, нам есть в чем прибавлять в игре в обороне. Но верю и надеюсь, что скоро прибавим так, что Антону не придется так спасать нас (улыбается). В принципе играем неплохо, но моменты пока соперники все равно создают у наших ворот.