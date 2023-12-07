Карпина дисквалифицировали на два матча за слова о дебилах

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дисквалифицирован на 2 матча РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

Специалист раскритиковал решение проводить матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2) в сильный снегопад в Москве.

После игры Карпин назвал «дебилами» и «идиотами» тех, кто разрешил проведение матча в таких условиях.

Из-за дисквалификации главный тренер «Ростова» пропустит ближайший матч своей команды в 18-м туре РПЛ против «Ахмата», который состоится 9 декабря.