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Сегодня, 14:35

Карпина дисквалифицировали на два матча за критику решения провести матч «Ростов» — ЦСКА в снегопад

Карпина дисквалифицировали на два матча за слова о дебилах
Виктория Кравченко
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дисквалифицирован на 2 матча РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

Специалист раскритиковал решение проводить матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2) в сильный снегопад в Москве.

После игры Карпин назвал «дебилами» и «идиотами» тех, кто разрешил проведение матча в таких условиях.

Из-за дисквалификации главный тренер «Ростова» пропустит ближайший матч своей команды в 18-м туре РПЛ против «Ахмата», который состоится 9 декабря.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Зенит

 13
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 8
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Краснодар

 8
П
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Спартак

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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 16 1 5
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