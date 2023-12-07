Гаджиев считает, что «Крылья Советов» способны побороться за бронзовые медали РПЛ

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался об амбициях самарских «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Думаю, никто не ставил перед «Крыльями» задачу завоевать чемпионский титул в текущем сезоне. Скорее всего, они постараются финишировать в первой пятерке. Могут ли они побороться за бронзовые медали РПЛ? Думаю, да. На данный момент это их высшее достижение в истории, и им вполне по силам его повторить. Осинькин проделал весьма хорошую работу в команде с момента своего назначения. Он сумел вывести самарцев из ФНЛ и подготовил их к Премьер-лиге. Прошлый сезон был для него не самым удачным, но «Крылья» здорово проявили себя в Кубке России», — приводит слова Гаджиева RT.

После 17 туров «Крылья советов» занимаю четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Краснодар» (35 очков).