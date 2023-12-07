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Сегодня, 14:33

Гаджиев считает, что «Крылья Советов» способны побороться за бронзовые медали РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался об амбициях самарских «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Думаю, никто не ставил перед «Крыльями» задачу завоевать чемпионский титул в текущем сезоне. Скорее всего, они постараются финишировать в первой пятерке. Могут ли они побороться за бронзовые медали РПЛ? Думаю, да. На данный момент это их высшее достижение в истории, и им вполне по силам его повторить. Осинькин проделал весьма хорошую работу в команде с момента своего назначения. Он сумел вывести самарцев из ФНЛ и подготовил их к Премьер-лиге. Прошлый сезон был для него не самым удачным, но «Крылья» здорово проявили себя в Кубке России», — приводит слова Гаджиева RT.

После 17 туров «Крылья советов» занимаю четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Краснодар» (35 очков).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1242297-gadzhiev-krylya-sovetov-medali
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Гаджи Гаджиев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
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 - : -
10.12 14:00
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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Спартак

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Александр Соболев

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