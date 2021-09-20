Карпин прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к Захаряну

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, который раньше работал в «Ростове», в интервью «СЭ» прокомментировал новость журналиста Нобеля Арустамяна о том, что «Барселона» заинтересована в 18-летнем полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне.

— Появилась новость про Захаряна и «Барселону». Затем тут же вышло опровержение про то, что окружение Захаряна против того, чтобы он уезжал сразу в топ-клуб. Вам не кажется, что это в том числе какое-то несмелое мышление?

— Все, про что вы говорите, как я понимаю, это все — источники.

— Да.

— Это кто?

— Люди, которые пишут про «Динамо», и они не ошибаются в этих вопросах, значит, у них есть информация. Константин Алексеев, например.

— А я не верю. Писали бы конкретно: «Такой-то, Вася Пупкин из окружения Захаряна, агент Захаряна или папа Захаряна», тогда есть конкретный человек, который про это говорит. Опять же, возможно, это его мнение, не самого Захаряна. Захаряна кто-то спрашивал про это вообще? Я так понимаю, что нет. Будет конкретное предложение — не по словам источника, а конкретное предложение «Динамо» от «Барселоны», тогда можно будет понять, что думает по этому поводу сам Арсен. Если сложится так, что большой клуб захотел какого-то игрока и если, подписав его, клуб поймет, что ему еще пока рано конкурировать — в «Барселоне», «Манчестере» либо еще где-то, он так же может уйти в аренду в другой клуб чуть ниже рангом, чтобы там получить игровую практику, и потом вернуться в ту же «Барселону». Варианты есть, вариантов много. Но об этом можно будет говорить, когда будет реальное предложение.

В середине августа «СЭ» сообщал, что на матч «Динамо» — ЦСКА просматривать Захаряна приезжал скаут «Барселоны» (это был глава отдела скаутинга Хосе Мария Бакеро), а 14 сентября журналист Нобель Арустамян сообщил, что в ближайшие недели каталонский клуб может начать переговоры.

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