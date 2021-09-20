Рианчо считает, что дерби ЦСКА — «Спартак» будет зрелищным для болельщиков
Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился своими ожиданиями от московского дерби с ЦСКА.
«Похоже, что ни одна из команд не начала чемпионат России успешно. Травмы футболистов могли быть в том числе тому причиной. Думаю, это будет упорный матч, зная последние противостояния команд. Фактор поля может принести пользу ЦСКА. Это будет хороший, зрелищный матч для болельщиков», — сказал Рианчо «СЭ».
Матч 8-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 сентября, на «ВЭБ-Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени.
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