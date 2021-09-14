«Барселона» заинтересована в трансфере Захаряна

«Барселона» всерьез нацелилась на 18-летнего полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна. Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По его словам, скауты каталонского клуба уже несколько раз прилетали в Москву и остались довольны игрой российского футболиста. В ближайшие недели должны начаться переговоры.

«Вполне возможно, этой осенью «Барса» захочет договориться о трансфере Захаряна и зафиксировать будущую сделку. Она может состояться летом 2022 года — в зависимости от того, как сложатся переговоры. Сам Захарян планирует отыграть минимум этот сезон полностью в составе «Динамо», — написал Арустамян.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Захаряну со стороны «Брюгге», «Лейпцига» и «Сассуоло». В этом сезоне он провел семь матчей за клуб, в которых забил 1 гол и отдал 2 передачи.