Карпин прокомментировал решение клубов не расширять РПЛ до 18 команд

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин нейтрально относится к решению общего собрания клубов РПЛ не увеличивать количество команд, участвующих в турнире.

«Всю жизнь играли 16 клубов и как-то играли же. Решение никак не оцениваю — ни позитивно, ни негативно. Нейтрально», — сказал Карпин ТАСС.

В понедельник прошло собрание руководителей клубов РПЛ, в ходе которого большинство клубов проголосовали против расширения лиги до 18 команд с сезона-2023/24.

В чемпионате России с сезона-1998 выступают 16 команд. Ранее клубы неоднократно выступали за увеличение числа участников высшего дивизиона до 18 команд, но Российский футбольный союз ни разу не поддержал эту инициативу.