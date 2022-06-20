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Ринат Билялетдинов назвал решение Рыбуса остаться в России верным шагом

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поддержал решение защитника «Спартака» Мацея Рыбуса остаться в России.

«Рыбуса остается только поддержать. Он остается в России и занимается своим делом. А то, что не вызвали в сборную, — не беда. Все-таки Мацею уже 32 года, и вряд ли бы он принял участие в чемпионате мира в Катаре. Зато теперь спокойно может съездить туда в качества туриста. Спортсмена можно понять. «Спартак» предложил ему хорошие условия. Что же, получается, в угоду политике ему следовало отказаться от солидного контракта в топ-клубе? Человек сделал свой профессиональный выбор. Могу сказать, что теперь отношусь к Рыбусу с особенной симпатией. Он прошел проверку на прочность и, несмотря на колоссальное давление, остался в РПЛ», — заявил Билялетдинов RT.

Ранее Польский футбольный союз объявил о том, что полузащитник «Спартака» Мацей Рыбус не будет вызываться в национальную сборную и пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Рыбус пополнил состав московского «Спартака» в нынешнее летнее трансферное окно.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1016823-bilyaletdinov-rybus-rossiya
Мацей Рыбус
Ринат Билялетдинов
Сборная Польши по футболу
ФК Спартак (Москва)
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 2
21.05 17:00
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21.05 17:00
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