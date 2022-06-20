Ринат Билялетдинов назвал решение Рыбуса остаться в России верным шагом

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поддержал решение защитника «Спартака» Мацея Рыбуса остаться в России.

«Рыбуса остается только поддержать. Он остается в России и занимается своим делом. А то, что не вызвали в сборную, — не беда. Все-таки Мацею уже 32 года, и вряд ли бы он принял участие в чемпионате мира в Катаре. Зато теперь спокойно может съездить туда в качества туриста. Спортсмена можно понять. «Спартак» предложил ему хорошие условия. Что же, получается, в угоду политике ему следовало отказаться от солидного контракта в топ-клубе? Человек сделал свой профессиональный выбор. Могу сказать, что теперь отношусь к Рыбусу с особенной симпатией. Он прошел проверку на прочность и, несмотря на колоссальное давление, остался в РПЛ», — заявил Билялетдинов RT.

Ранее Польский футбольный союз объявил о том, что полузащитник «Спартака» Мацей Рыбус не будет вызываться в национальную сборную и пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Рыбус пополнил состав московского «Спартака» в нынешнее летнее трансферное окно.