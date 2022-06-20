Семин отреагировал на отказ от расширения РПЛ до 18 команд

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал отказ от расширения РПЛ до 18 команд с сезона-2023/24.

«Эта тема уже завершена, комментировать ее бесполезно. Уже всем было ясно, что не будет расширения, поэтому я считаю, что здесь даже не о чем разговаривать», — цитирует «РБ Спорт» Семина.

В понедельник, 20 июня, состоялось общее собрание клубов РПЛ в заочной форме.

На голосование было вынесено предложение ФК «Урал» об увеличении числа участников лиги с 16 до 18 в сезоне-2023/24. Большинство клубов выступили против расширения РПЛ.