Карпин — об «Акроне» без Дзюбы: «Глобально от одного игрока команда не зависит»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин перед матчем против «Акрона» В 15-м туре РПЛ прокомментировал невключение форварда тольяттинцев Артема Дзюбы в заявке на игру.

— Какой «Акрон» опаснее, с Дзюбой или без него?

— Думаю, что и тот и тот опасен. Дело не только в Дзюбе, не только в нападающем, который будет играть. Дело прежде всего в команде. С Дзюбой чуть по другому может играть команда. Беншимол больше за спину бежит. Глобально от одного игрока команда не зависит, — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.