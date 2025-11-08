«Динамо» Махачкала — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Динамо» Махачкала и ЦСКА встретятся в 15-м туре чемпионата России в субботу, 8 ноября. Матч пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

08 ноября 2025, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» Махачкала — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

После 14-ти туров премьер-лиги махачкалинцы набрали 14 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Армейцы с 30 очками располагаются на второй строчке в чемпионате России.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде