«Пари НН» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Пари НН» и «Рубин» сыграют в рамках 15-го тура чемпионата России в субботу, 8 ноября. Матч пройдет на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

08 ноября 2025, 16:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

Следить за ключевыми событиями игры «Пари НН» — «Рубин» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 14 туров премьер-лиги нижегородцы набрали семь очков и занимают 16-е место в турнирной таблице. Команда Рашида Рахимова с 19 очками располагается на седьмой строчке в чемпионате России.

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