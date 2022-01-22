Карпин поделился впечатлениями от посещения сбора «Локомотива»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от посещения сбора «Локомотива» в Марбелье (Испания).

— Какие впечатления от увиденного в Марбелье, от Локомотива?

— Поговорил с ребятами, больше впечатления от разговоров. С Бариновым, Жемалетдиновым. Магкеев, понятно, ещё не готов, пока даже не поле не тренируется. Первые дни сборов, все в разобранном состоянии. Рано чтобы что-то конкретное для футбола увидеть.

— Общались больше за жизнь?

— Что значит за жизнь? Не за жизнь, а про футбол.

— Сами говорите, ребята после отпуска не набрали форму.

— Они готовятся. Про футбол — как готовятся, к чему готовятся.

Карпин посетил сборы «Локомотива» 19 января. Вчера сообщалось, что 22 января специалист прибудет в ОАЭ, чтобы посетить сборы российских команд, находящихся в Эмиратах.