Карпин: «Требовалась перезагрузка, мне это было нужно»

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал, что успел отдохнуть от клубной работы.

«Естественно, после ухода из «Ростова» стало меньше стресса. Я передохнул, так скажем. Великолепные ощущения. Обычный день? На поле не надо. Поехал в офис. До вечера — в РФС. В конце дня не надо готовить тренировку, разбирать ее. И так — каждый день. В общем, стало больше офисной работы. Интересна или неинтересна эта работа... Мне это было нужно. Требовалась перезагрузка», — сказал Карпин «СЭ».

«Динамо» объявило о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Он подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.