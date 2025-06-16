Карпин: «Устаю от вопросов про лабубу, медиалигу, тренды, зумеров-незумеров. От того, что не связано с футболом»

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал, как реагировал на вопросы о возможном назначении в «Динамо».

— На каждой пресс-конференции вас постоянно спрашивали про «Динамо». Уставали от таких вопросов?

— Много от чего устаю. Например, от вопросов про лабубу, медиалигу, тренды, зумеров-незумеров. От вопросов, которые не связаны с футболом. В последнее время постоянно спрашивали про «Динамо». Сменится тема — будут спрашивать про другое. Про Дзюбу, про капитана...

«Динамо» объявило о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Он подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.