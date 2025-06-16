Карпин назвал Мусаева лучшим тренером сезона в РПЛ

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал, кого считает лучшим специалистом в прошедшем сезоне чемпионата России.

— Кто для вас лучший тренер сезона?

— Если «Краснодар» стал чемпионом, значит, Мурад Мусаев.

— В чем Мусаев сильнее Семака?

— А кто вам сказал, что он сильнее? В этом сезоне так сложилось. По разным причинам. Окей. Вот кто сильнее — Гвардиола или Слот?

— Давайте возьмем конкретный сезон.

— Гвардиола [доминировал] на протяжении многих лет, а Слот стал чемпионом в прошедшем сезоне. Кто сильнее? Что вообще значит сильнее? Потому что этот выиграл, а другой — нет? А какой-то тренер вообще не побеждал, значит, он слабее? Если для обывателя сильнее тот, кто выиграл, окей, хорошо.

По итогам сезона-2024/25 РПЛ «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место в чемпионате России. Золотые медали завоевал «Краснодар», который обошел питерскую команду на 1 очко.