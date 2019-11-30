Карпин подтвердил: в «Ростове» начали гасить долги

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничьей с «Уфой» в 18-м туре РПЛ (0:0) подтвердил информацию, что клуб начал выплачивать долги. В середине ноября Карпин говорил, что долги перед командой составляют три месяца.

— Правда, да, — дважды сказал Карпин в эфире «Матч премьер», отвечая на вопрос о выплате долгов.

«Долги перед командой три месяца». Карпин рассказал о тяжелом финансовом положении «Ростова»