Карпин подтвердил: в «Ростове» начали гасить долги
18:52
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничьей с «Уфой» в 18-м туре РПЛ (0:0) подтвердил информацию, что клуб начал выплачивать долги. В середине ноября Карпин говорил, что долги перед командой составляют три месяца.
— Правда, да, — дважды сказал Карпин в эфире «Матч премьер», отвечая на вопрос о выплате долгов.
«Долги перед командой три месяца». Карпин рассказал о тяжелом финансовом положении «Ростова»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
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