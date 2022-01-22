Мостовой о «Динамо»: «Мне очень симпатична команда и то, как она развивается»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» прокомментировал соперничество питерского клуба с «Динамо».

— Что думаешь о «Динамо» и конкуренции с ним?

— Там руководство очень хорошее, из «Ливерпуля» люди пришли (спортивный директор Желько Бувач. — Прим. «СЭ»). Сильный тренер, при нем заиграли Захарян и Тюкавин. Разница в менталитете: сколько ребят молодых появляется в Европе, им доверяют, их готовят к тому, чтобы они не боялись играть, а не как у нас. Ошибешься — можешь потом больше не выходить вообще.

— Ты сейчас так сказал, как будто готовишься к переходу в «Динамо».

— Мне реально очень симпатична команда и то, как она развивается. Думаю, это будет наш самый главный соперник в ближайшие годы.

— «Динамо» всем симпатично. В вашем матче все болели за них — «Зенит» всем надоел.

— Всегда так, когда есть гегемония. Конечно, будут болеть уже за кого-то другого. Но это нормально.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 38 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Динамо» занимает 2-е место и отстает от лидера на 2 очка.

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