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Карпин перед матчем с «Уфой» уснул в кинотеатре. Фото

16 августа 2019, 21:37

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выложил в Instagram фотографию, на которой он сидит в кинотеатре вместе с женой. Супруга сделала снимок в тот момент, когда ее муж уснул.

— Когда любимая жена привела в кино, — подписан снимок.

«Ростов», занимающий второе место в турнирной таблице, в 6-м туре чемпионата России сыграет в гостях с «Уфой».

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