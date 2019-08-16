Карпин перед матчем с «Уфой» уснул в кинотеатре. Фото
16 августа 2019, 21:37
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выложил в Instagram фотографию, на которой он сидит в кинотеатре вместе с женой. Супруга сделала снимок в тот момент, когда ее муж уснул.
— Когда любимая жена привела в кино, — подписан снимок.
«Ростов», занимающий второе место в турнирной таблице, в 6-м туре чемпионата России сыграет в гостях с «Уфой».
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Динамо" – "Локо" и другие матчи