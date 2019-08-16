Карпин перед матчем с «Уфой» уснул в кинотеатре. Фото

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выложил в Instagram фотографию, на которой он сидит в кинотеатре вместе с женой. Супруга сделала снимок в тот момент, когда ее муж уснул.

— Когда любимая жена привела в кино, — подписан снимок.

«Ростов», занимающий второе место в турнирной таблице, в 6-м туре чемпионата России сыграет в гостях с «Уфой».