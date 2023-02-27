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Сегодня, 11:18

Карпин ответил на вопрос о возможном вызове Дзюбы в сборную России

Виктория Кравченко
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на возвращение форварда Артема Дзюбы в РПЛ.

— Возвращение Дзюбы — это хорошо для российского футбола?

— Конечно, хорошо.

— В будущем, если этот футболист будет вас устраивать, он может получить вызов?

— Если у нас будут официальные матчи, любой игрок вне зависимости от возраста, если он устраивает тренерский штаб и своей игрой доказывает свой уровень, может рассчитывать на вызов в сборную, — цитирует Карпина matchtv.ru.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля, он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1792788_Pust_budu_volkom_Intervju_Valerija_Karpina
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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Краснодар

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Олег Дмитриев

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