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Сегодня, 11:20

Юран: «Молодое поколение футболистов разбалованное — еще не заиграл нормально, а уже красивая машина, квартира»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о молодых российских футболистах.

«Воспитание всегда исходит от родителей. Мое поколение футболистов никогда не ставило на первый план деньги, первым был футбол! Нынешнее молодое поколение российских футболистов разбалованное — игрок еще не заиграл нормально, а жизнь уже удалась — красивая машина, квартира. Я не против, чтобы они зарабатывали, но цена должна соответствовать качеству.

Ты сначала отдайся футболу, и он обязательно тебя вознаградит. Сейчас мышление у них такое, что их надо сразу вознаградить, а они еще подумают, надо ли себя отдавать игре. Только начал футболист более-менее играть — про него сразу говорят, что звезда и дают бешеные контракты. А на самом деле он даже не тянет на хороший контракт и через год спускается в первую лигу. Это жизненный пример!» — приводит «РБ Спорт» слова тренера.

Юран тренировал такие команды, как «Шинник», «Сибирь», «Балтика, «СКА-Хабаровск». Последним местом его работы были подмосковные «Химки».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-yuran-nashi-molody-e-futbolisty-razbalovanny-e-eshhe-ne-zaigral-a-uzhe-mashina-i-kvartira/
Сергей Юран
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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