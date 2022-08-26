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Сегодня, 15:37

Карпин отреагировал на возможный переход Захаряна в «Челси»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Не знаю, стоит ли он этих денег, я же не Transfermarkt. Будет ли играть Захарян в «Челси», зависит от тренера, он его покупает, а под какую позицию и какие функции, тут только Тухелю известно», — цитирует Карпина «РБК».

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

Источник: https://sportrbc.ru/news/6308a5259a7947f123facc22
Арсен Захарян
Валерий Карпин
ФК Динамо (Москва)
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3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
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 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
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 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
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11
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 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
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 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
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