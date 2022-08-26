Карпин отреагировал на возможный переход Захаряна в «Челси»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Не знаю, стоит ли он этих денег, я же не Transfermarkt. Будет ли играть Захарян в «Челси», зависит от тренера, он его покупает, а под какую позицию и какие функции, тут только Тухелю известно», — цитирует Карпина «РБК».

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.