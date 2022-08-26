Агент Бальде подтвердил, что футболист скоро пройдет медосмотр в «Спартаке»

Агент сенегальского нападающего Кейта Бальде, Федерико Пасторелло, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о процессе перехода игрока в «Спартак».

«Да, Кейта Бальде скоро прилетит в Москву, чтобы пройти медицинское обследование для перехода в «Спартак». Контракт нападающего будет рассчитан на 3 года», — сказал Пасторелло «СЭ».

Ранее сообщалось, что в форварде заинтересованы красно-белые и «Зенит». В СМИ писали, что футболист сделает выбор в пользу московского клуба, который предложил ему контракт до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне 27-летний сенегалец забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».