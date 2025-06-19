«Пари НН» подписал контракт с 18-летним хавбеком Ивлевым

«Пари НН» объявил о переходе полузащитника «Факела» Андрея Ивлева.

Соглашение с 18-летним россиянином рассчитано на три года.

Ивлев провел за «Факел» 32 матча и сделал 2 результативные передачи. Контракт игрока с воронежским клубом был рассчитан до июня 2025 года.