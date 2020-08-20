Назначены арбитры на матчи четвертого тура Тинькофф чемпионата России.

Главным арбитром матча «Спартак» — «Локомотив» стал Сергей Карасев. «Урал» и «Краснодар» рассудит Евгений Турбин. На игре «Зенита» и «Тамбова» будет работать Игорь Панин. Главный арбитр матча ЦСКА — «Рубин» — Кирилл Левников. Матч «Уфы» и «Ростова» обслужит Михаил Вилков.

Без ВАР пройдут матчи «Химки» — «Ахмат» и «Зенит» — «Тамбов».

«Урал» — «Краснодар»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Сергей Лапочкин; - Николай Еремин; инспектор — Александр Гончар.

«Химки» — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Французов.

«Арсенал» — «Динамо»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Николай Волошин; AВАР — Валерий Данченко; инспектор — Юрий Баскаков.

«Зенит» — «Тамбов»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Артем Любимов; инспектор — Сергей Анохин.

ЦСКА — «Рубин»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Антон Кобзев, Роман Милюченко; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Станислав Васильев; AВАР — Николай Богач; инспектор — Владимир Енютин.

«Ротор» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Усачев, Валентин Мурашов; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Павел Шадыханов; AВАР — Арам Петросян; инспектор — Тарас Безубяк.

«Уфа» — «Ростов»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Владислав Безбородов; AВАР — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Мартынов.

«Спартак» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Павел Кукуян; AВАР — Александр Богданов; инспектор — Вячеслав Харламов.