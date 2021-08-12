Карасев назначен на матч «Локомотив» — «Зенит»: судьи 4-го тура РПЛ
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 4-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги, информирует сайт РФС. Центральный матч «Локомотив» — «Зенит» обслужит Сергей Карасев.
14 августа (суббота)
«Нижний Новгород» — «Уфа»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Михаил Иванов; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Юрий Баскаков.
«Спартак» — «Урал»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Максим Ковалев, Андрей Образко; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Алексей Тюмин.
«Ахмат» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Усачев, Валерий Данченко; резервный судья — Артур Федоров; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Николай Еремин; инспектор — Эдуард Малый.
«Ростов» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Александр Гвардис.
15 августа (воскресенье)
«Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Александр Кудрявцев; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Сергей Зуев.
«Локомотив» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Французов.
«Краснодар» — «Арсенал»: судья — Павел Шадыханов; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Николай Богач; инспектор — Александр Колобаев.
16 августа (понедельник)
«Сочи» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Игорь Князев; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Сергей Лапочкин.
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