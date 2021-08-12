В Португалии сообщили, что Толстиков является кандидатом на пост спортивного директора «Спартака»

Бывший владелец португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков может стать спортивным директором «Спартака», информирует A Bola. Он должен заменить Дмитрия Попова, который покинул клуб после конфликта с Заремой Салиховой, женой владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Как отмечается, Толстиков — одна из наиболее вероятных кандидатур на пост спортивного директора, так как владеет потругальским языком и сможет хорошо контактировать с главным тренером команды Руи Виторией.

Отметим, что 48-летний Толстиков был владельцем клуба третьего дивизиона «Лейрии» с 2015 по 2020 год. В настоящее время он работает в структуре «Краснодара».

«Спартак» после трех туров занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.