Капленко рассказал, что для жизни в Москве ему хватит и 100 тысяч рублей

Полузащитник «Химок» Кирилл Капленко рассказал, как в экономическом плане различается жизнь и быт в Москве, Минске и Оренбурге.

— По сравнению с Минском и Оренбургом сколько денег вам надо для жизни в Москве?

— У каждого разный уровень жизни. Мне, наверное, хватит и тысяч 100.

— В Минске и Оренбурге жизнь была сильно дешевле?

— Не сказал бы, что в Минске дешево. Там «хорошие» цены в магазинах и в ресторанах, разница с Москвой не особо ощущается. Даже иногда удивляюсь ценникам. Например, я люблю корюшку: она в Минске стоит 110 белорусских рублей (примерно 3,3 тысячи российских рублей), это вообще жесть!

Что касается Оренбурга, да, там жить дешевле. Раза в два или даже в три. Но в Оренбурге по сравнению с Москвой делать особо нечего, — приводит слова Капленко «РБ Спорт».

Капленко играет в России с января 2015 года. Полузащитник получил российский паспорт и провел четыре матча за юношескую сборную России (U20). За «Химки» футболист выступает с августа 2024 года. В текущем сезоне Капленко провел 10 матчей во всех турнирах.