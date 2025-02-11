В «Динамо» готовы продлить контракт с Кутицким

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что клуб заинтересован в продлении контракта с полузащитником Александром Кутицким.

«Спортивный блок очень ценит Сашу Кутицкого как футболиста, как воспитанника нашей академии. Это универсальный игрок. Поэтому мы заинтересованы, чтобы Саша как можно дольше находился в системе нашего клуба. Когда придет время, мы пообщаемся с ним и его представителями по поводу продления контракта. Заинтересованы в продлении контракта с ним? Да», — приводит слова Гафина ТАСС.

23-летний Кутицкий является воспитанником «Динамо», за основную команду выступает с 2022 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч и отдав 1 результативную передачу.