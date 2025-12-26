26 декабря 2025, 13:41

Зобнин — о задачах «Спартака» на вторую часть сезона: «Пора преодолеть тенденцию и завоевать трофей»

Руслан Минаев

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о задачах на вторую часть сезона-2025/26.

«Мы должны хорошо подготовиться на сборах, чтобы успешно провести вторую часть чемпионата, выиграть как можно больше матчей. Тогда получится подняться в таблице. Говорить о чем-то большем пока нет смысла, ведь мы сильно отстаем от лидеров. Другое дело, что аппетит приходит во время еды. Поэтому посмотрим.

И, конечно, есть Кубок России, где мы всегда стремимся завоевать трофей. В прошлом и в позапрошлом сезонах были близки, но оступались в шаге от финала. Пора эту тенденцию преодолеть», — цитирует Зобнина пресс-служба клуба.

После 18 туров РПЛ-2025/26 «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в таблице. В полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России красно-белые сыграют с «Динамо».

Читайте также
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 4 апреля
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Александр Головин — про Монако, Россию, трофеи и CS c Дотой
«Нефтехимик» — «Факел»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Челябинск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 23 16 4 3 48-16 52
2
 Зенит 23 15 6 2 43-16 51
3
 Локомотив 23 12 8 3 49-32 44
4
 Балтика 23 11 10 2 32-11 43
5
 ЦСКА 23 13 3 7 36-25 42
6
 Спартак 23 12 5 6 37-31 41
7
 Динамо 23 8 7 8 40-33 31
8
 Рубин 22 8 6 8 22-25 30
9
 Ахмат 23 8 6 9 27-29 30
10
 Ростов 23 6 7 10 18-25 25
11
 Акрон 23 5 7 11 28-40 22
12
 Динамо Мх 23 5 7 11 14-29 22
13
 Кр. Советов 23 5 6 12 23-42 21
14
 Пари НН 23 6 2 15 18-37 20
15
 Оренбург 23 4 7 12 24-36 19
16
 Сочи 22 2 3 17 20-52 9
Результаты / календарь
4.04 13:00 Акрон – ЦСКА 1 : 2
4.04 15:15 Зенит – Кр. Советов 2 : 1
4.04 17:30 Динамо – Оренбург 3 : 3
4.04 19:45 Ахмат – Краснодар 0 : 1
5.04 14:00 Пари НН – Ростов 0 : 1
5.04 16:30 Динамо Мх – Балтика 2 : 2
5.04 19:30 Спартак – Локомотив 2 : 1
6.04 19:30 Сочи – Рубин - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 14
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 12
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Хуан Хосе Касерес
Хуан Хосе Касерес

Динамо

 6
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 21 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 21 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 21 1 2
Вся статистика

