Зобнин — о задачах «Спартака» на вторую часть сезона: «Пора преодолеть тенденцию и завоевать трофей»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о задачах на вторую часть сезона-2025/26.

«Мы должны хорошо подготовиться на сборах, чтобы успешно провести вторую часть чемпионата, выиграть как можно больше матчей. Тогда получится подняться в таблице. Говорить о чем-то большем пока нет смысла, ведь мы сильно отстаем от лидеров. Другое дело, что аппетит приходит во время еды. Поэтому посмотрим.

И, конечно, есть Кубок России, где мы всегда стремимся завоевать трофей. В прошлом и в позапрошлом сезонах были близки, но оступались в шаге от финала. Пора эту тенденцию преодолеть», — цитирует Зобнина пресс-служба клуба.

После 18 туров РПЛ-2025/26 «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в таблице. В полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России красно-белые сыграют с «Динамо».