Заседание исполкома РФС началось с минуты молчания в память о Никите Симоняне

Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) началось с минуты молчания в память о Никите Симоняне, сообщает пресс-служба организации.

На исполкоме будет утвержден годовой бюджет РФС на 2026 год и прогноз годового бюджета РФС на 2027 год; будет обсужден вопрос о делегировании прав на проведение соревнований РПЛ; пройдет утверждение новых редакций Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ и Правил РФС по лицензированию женских футбольных клубов в РФ, а также изменений в отдельные регламенты РФС; будет обсуждена программа оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2026 год.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Он занимал пост первого вице-президента федерации с 1992 года и трижды становился исполняющим обязанности президента РФС.