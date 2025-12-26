Айдамиров — о слухах вокруг Черчесова: «Не невеста, чтобы его куда-то сватали»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе главного тренера Станислава Черчесова.

«Станислав Саламович не невеста, чтобы его куда-то сватали. Он разве сам заявлял, что куда-то уйдет? Нет, остается в клубе, как и планировалось. Не было ни одного предложения. Разговоры только в блогосфере», — сказал Айдамиров «СЭ».

Ранее сообщалось, что 62-летний Черчесов является кандидатом на пост главного тренера московского «Динамо». 23 декабря бело-голубые утвердили Ролана Гусева главным тренером команды до конца сезона-2025/26.